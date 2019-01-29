США и Китаю предстоят обстоятельные переговоры, считает советник Трампа

Экономический советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США и Китаю предстоят самые обстоятельные переговоры по торговле за всю историю их взаимоотношений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вопросы в этих переговорах будет наиболее глубокими или широкими, которые когда-либо были в истории США и Китая. У нас никогда не было такой всесторонности и это огромный плюс. Во что это выльется, посмотрим. Президент выразил осторожный оптимизм", - сказал он.

"Все опции на столе и вопросы ускорения этих переговоров очень важны", - добавил он.

Американский министр финансов Стивен Мнучин в рамках конференции в Белом доме рассказал в понедельник, что президент США Дональд Трамп встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне.

Ранее было объявлено, что предстоящие переговоры США и КНР по торговле состоятся 30 или 31 января в Вашингтоне.

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