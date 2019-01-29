Bloomberg: США после 2 февраля намерены объявить о приостановке участия в ДРСМД

Вашингтон после 2 февраля планирует объявить о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник из числа сотрудников Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный источник не уточнил, объявят ли США одновременно об окончательном выходе из ДРСМД. Как отмечается в материале, администрация Дональда Трампа все больше склоняется к этому. Агентство уточняет, что в НАТО уже в течение нескольких месяцев готовятся к тому, что договор перестанет действовать.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в декабре заявлял, что участие в ДРСМД нельзя приостановить, как это намереваются сделать США, так как процедуры ликвидации ракет и верификации завершились еще в 2000 году. "Реально приостанавливать в реализации Договора о РСМД нечего", - говорил Рябков. Соглашение можно только нарушить созданием и развертыванием запрещенных вооружений, отмечал дипломат.

15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. По итогам переговоров Рябков констатировал, что американская сторона даже не попыталась сблизить позиции. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Москву в нарушении договора. Она подтвердила, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

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