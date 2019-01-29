США начали производство ядерных зарядов малой мощности W76-2

США приступили к производству первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Об этом сообщила в понедельник газета Defense News со ссылкой на представителей Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США. Данное ведомство отвечает за производство и хранение арсенала ядерных боеголовок, которых, по оценкам американских неправительственных экспертов, насчитывается примерно 6,8 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НУЯБ планомерно продвигается к завершению производства первой партии боеголовок W76-2 и намеревается передать их военно-морским силам к концу 2019 финансового года", - приводит издание слова одного из представителей управления. Он отказался уточнить, о каком количестве идет речь. 2019 финансовый год закончится в США 30 сентября.

W76-2 производятся на предприятии НУЯБ Pantex в штате Техас. Боеголовка была разработана на основе W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident II, которые установлены на стратегических подводных лодках класса "Огайо". В распоряжении Пентагона находятся 14 таких ракетоносцев, несущих по 24 БР "Трайдент-2".

По оценкам американских экспертов, новая боеголовка имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.

Как сообщил в ноябре 2018 года руководитель программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вульф, Пентагону не потребуется проводить испытания W76-2. "У нас есть все необходимые данные за годы работы с боеголовками W76 и W76-1", - указал он. "Мы на 100% уверены" в надежности новых боеголовок, добавил вице-адмирал.

Рекомендации "по укреплению потенциала ядерного сдерживания", в частности, путем уменьшения мощности части боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования, содержатся в новой ядерной доктрине США, обнародованной администрацией президента Дональда Трампа в начале февраля 2018 года. Согласно утверждениям стратегов Пентагона, наличие боезарядов малой мощности в ядерном арсенале страны не позволит России "использовать свой потенциал тактического оружия".

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