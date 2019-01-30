Глава Apple заявил о снижении напряженности в торговых спорах США и Китая

30 января 2019 10:03 (UTC+04:00)

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук полагает, что имело место некоторое снижение напряженности в торговых спорах между Вашингтоном и Пекином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если составить график относительно напряженности в сфере торговли, то она в январе явно ниже, чем была в декабре, - сказал Кук во вторник в интервью агентству Reuters. - Я настроен оптимистично относительно того, что страны смогут решить спорные вопросы".

Генеральный директор Apple, как констатируется в публикации, постоянно поддерживает связь с президентом США Дональдом Трампом по данному вопросу. По мнению Кука, глубокие разногласия между США и КНР по торговым вопросам стали одной из причин сокращения объемов продаж iPhone.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Хозяин Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, заканчивается 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то повышение тарифов вступит в силу.

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