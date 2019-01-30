В США из-за аномальных холодов и снегопадов отменено свыше 1,6 тыс. авиарейсов

Снегопады и морозы привели в среду к отмене более 1 тыс. 600 и отсрочке 611 авиарейсов в аэропортах Среднего Запада США. Об этом сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего пострадало воздушное сообщение с двумя международными аэропортами города Чикаго (штат Иллинойс). По данным FlightAware, в аэропорту О'Хара отменено 1 тыс. 164 рейса и отложено еще 45. В Мидуэй эти показатели составляют 322 и два соответственно. Подобная ситуация сохраняется четвертый день.

По данным телекомпании NBC, из-за мороза приостановлена доставка почты в 11 штатах страны. В Чикаго шпалы железнодорожных рельс прогревают с помощью костров.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер во вторник предупредил население штата о стихийном бедствии в связи с экстремально суровыми и длительными морозами. Он обратил внимание, что, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы США, температура воздуха на севере Иллинойса может достичь с учетом ветра минус 48,3 градуса, в центральной части штата - минус 37,2 градуса, на юге - минус 31,6 градуса. Средняя температура для штата в январе - самом холодном месяце года - составляет минус 4,4 градуса (без учета ветра).

Населению настоятельно рекомендовано во избежание обморожения не находиться на воздухе дольше 10-15 минут.

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