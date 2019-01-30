ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых

30 января 2019 23:42 (UTC+04:00)

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в пресс-релизе регулятора.

В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых.

До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств. Показатель инфляции остается вблизи целевой отметки в 2%.

Федрезерв однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом года. В релизе говорится, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, регулятор будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки.

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