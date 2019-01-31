В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР

31 января 2019 01:59 (UTC+04:00)

Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.

"В среду, 30 января ... офицеры подразделения секретной службы США арестовали одного человека за пересечение полицейского ограждения и нападение на офицера полиции после попытки помешать дорожному движению", - говорится в опубликованном О'Доннелл заявлении секретной службы США.

Корреспондент телеканала NBC подчеркнула, что, как сообщили источники, речь идет об автомобиле делегации КНР, которая находится в Вашингтоне с двухдневным визитом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Основные американские фондовые индексы прибавили до 2,2 процента
США 02:45
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
США 30 января 23:42
Могерини: ЕС надеется на возможность сохранения ДРСМД, который выгоден Европе
Европа 30 января 22:42
В США из-за аномальных холодов и снегопадов отменено свыше 1,6 тыс. авиарейсов
США 30 января 19:37
Не надейтесь: антиазербайджанские элементы не получат поддержки от США!
Политика 30 января 17:54
Аlibaba: Шанхай и Пекин — лидеры по показателям цифровой экономики в КНР
Китай 30 января 17:44
Лента новостей
В московских аэропортах из-за снега отменили и задержали свыше 40 рейсов
Россия 02:59
Основные американские фондовые индексы прибавили до 2,2 процента
США 02:45
Церемония награждения "Zoroaster" первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан (ФОТО)
Культура 01:25
Совет национальной безопасности Турции рассмотрел меры по борьбе с терроризмом на границе с Сирией
Турция 00:55
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
США 30 января 23:42
Турция раскритиковала продление Совбезом ООН мандата миротворцев на Кипре
Турция 30 января 23:17
Могерини: ЕС надеется на возможность сохранения ДРСМД, который выгоден Европе
Европа 30 января 22:42
Лондон настаивает на изменениях в соглашении по Brexit
Европа 30 января 22:03
Пенс посетит конференцию по Ближнему Востоку и Мюнхенскую конференцию
США 30 января 21:45