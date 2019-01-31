Помпео заявил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в конце февраля

31 января 2019 06:49 (UTC+04:00)

Вторая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в конце февраля. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что саммит пройдет в конце [следующего] месяца, таков план", - указал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, как Пхеньян, так и Вашингтон ранее достигли согласия по данному вопросу.

Как отметил госсекретарь, Вашингтон направил команду своих представителей в одну из азиатских стран с тем, чтобы они приступили к подготовке к проведению саммита. Конкретного места Помпео при этом не назвал, сказав лишь, что встреча пройдет в азиатском регионе.

"Они направляются туда, чтобы заложить основы для того, что, как я надеюсь, выльется в значительные, дополнительные шаги на пути не только к денуклеаризации [Корейского] полуострова, но и к светлому будущему для северокорейского народа", - заявил Помпео.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала о том, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится, скорее всего, ближе к концу февраля. В качестве наиболее вероятного места ее проведения СМИ называют Дананг во Вьетнаме, где в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По ее итогам Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

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