В НАТО не видят прорыва в усилиях по сохранению ДРСМД и готовятся к его развалу

31 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

НАТО должна готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД), так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На министерской встрече в декабре США объявили, что дадут России 60 дней, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Этот период заканчивается через два дня, и мы не видим никаких признаков прорыва. Поэтому мы должны готовиться к миру без этого договора", - сказал он.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней (до 2 февраля) не вернется к исполнению договора. На следующий день президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

15 января 2019 года в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал, что американская сторона даже не попыталась хоть как-то сблизить позиции. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Москву в нарушении договора и подтвердила, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729.

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