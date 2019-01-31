Трамп назвал условие для заключения финальной торговой сделки с Китаем

31 января 2019 17:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Главные торговые переговорщики Китая находятся в США и встречаются с нашими представителями. Встречи проходят хорошо, с добрыми намерениями и в хорошем расположении духа с обеих сторон. Китай не хочет повышения тарифов и чувствует, что им будет лучше, если они заключат сделку. Они правы", - написал Трамп в Twitter.

"Сегодня я встречаюсь с их главными лидерами и представителями в Овальном кабинете. Финальной сделки не будет, пока я и мой друг председатель Си (Цзиньпин) не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам", - заявил американский президент.

По его словам, представители Китая и США пытаются достигнуть максимально полной сделки и не оставлять никаких вопросов нерешенными на повестке. "Каждая из многих проблем обсуждается и, надеюсь, будет разрешена. Тарифы в отношении Китая возрастают до 25% 1 марта, поэтому все усердно работают, чтобы закончить к этой дате", - добавил американский президент.

Ранее сообщалось, что с американской стороны в переговорах, которые проходят 30-31 января, примут участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и помощник президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро, а также другие чиновники.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Объем внутреннего туризма в Китае в 2018 году достиг 5,54 млрд человек
Китай 17:47
Bloomberg: для выхода на начальный уровень производства Tesla в Китае потребуются $500 млн
США 17:45
Китайская CATL вводит в эксплуатацию первую в мире электростанцию смешанного типа с системой BESS
Китай 15:13
Космический аппарат "Чанъэ-4" вышел из двухнедельного спящего режима на Луне
Китай 13:06
Москва призвала США вывести войска из зоны в районе Ат-Танфа
Россия 12:42
Законодатели США внесли новую резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене
США 11:12
Лента новостей
Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация сделала заявление в связи с предвзятой позицией Европарламента
Политика 19:02
В Азербайджане расширят участие женщин в агробизнесе
Бизнес 18:56
Баяты в музыкальной культуре Азербайджана – от огузов до современности (ФОТО)
Культура 18:55
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Финансы 18:55
Назначена завотделом образования Сумгайыта
Общество 18:52
Агентство по интеллектуальной собственности об очередном армянском плагиате азербайджанской композиции “Çırpınırdı Qara dəniz”
Общество 18:47
Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока"
Европа 18:38
Греческий банк примет участие в схеме синдицированного финансирования TAP
Энергетика 17:57
В Туркменистане назначен гендиректор нефтеперерабатывающего комплекса
Туркменистан 17:56