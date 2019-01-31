Трамп назвал условие для заключения финальной торговой сделки с Китаем

"Сегодня я встречаюсь с их главными лидерами и представителями в Овальном кабинете. Финальной сделки не будет, пока я и мой друг председатель Си (Цзиньпин) не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам", - заявил американский президент.

По его словам, представители Китая и США пытаются достигнуть максимально полной сделки и не оставлять никаких вопросов нерешенными на повестке. "Каждая из многих проблем обсуждается и, надеюсь, будет разрешена. Тарифы в отношении Китая возрастают до 25% 1 марта, поэтому все усердно работают, чтобы закончить к этой дате", - добавил американский президент.

Ранее сообщалось, что с американской стороны в переговорах, которые проходят 30-31 января, примут участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и помощник президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро, а также другие чиновники.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.