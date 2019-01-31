Трамп назвал условие для заключения финальной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Главные торговые переговорщики Китая находятся в США и встречаются с нашими представителями. Встречи проходят хорошо, с добрыми намерениями и в хорошем расположении духа с обеих сторон. Китай не хочет повышения тарифов и чувствует, что им будет лучше, если они заключат сделку. Они правы", - написал Трамп в Twitter.
"Сегодня я встречаюсь с их главными лидерами и представителями в Овальном кабинете. Финальной сделки не будет, пока я и мой друг председатель Си (Цзиньпин) не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам", - заявил американский президент.
По его словам, представители Китая и США пытаются достигнуть максимально полной сделки и не оставлять никаких вопросов нерешенными на повестке. "Каждая из многих проблем обсуждается и, надеюсь, будет разрешена. Тарифы в отношении Китая возрастают до 25% 1 марта, поэтому все усердно работают, чтобы закончить к этой дате", - добавил американский президент.
Ранее сообщалось, что с американской стороны в переговорах, которые проходят 30-31 января, примут участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и помощник президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро, а также другие чиновники.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
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