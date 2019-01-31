Трамп заявил об отправке дополнительного контингента военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительного континента военнослужащих на границу страны с Мексикой для противодействия притоку нелегальных иммигрантов. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дополнительные войска направляются на южную границу, чтобы остановить попытку вторжения крупных караванов нелегалов в нашу страну, - написал президент США. - Мы остановили предыдущие караваны и остановим также и эти. Со стеной это будет намного проще и не так дорого. Уже строим!".

Операция Пентагона под названием "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию президента США. 9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

В настоящее время на американо-мексиканской границе находятся 5,6 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку таможенникам США. Белый дом разрешил им применять силу и, в случае необходимости, защищать сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов. В середине января министерство обороны США продлило истекающий в конце этого месяца срок размещения американских войск на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года в связи с миграционным кризисом.

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