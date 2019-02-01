У США, России и Китая есть основа для сотрудничества по КНДР, заявил Госдеп

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США, России и Китая существует основа для сотрудничества по денуклеаризации КНДР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, за последнюю неделю у его команды была возможность принять в Вашингтоне делегации из Китая и России.

"Как с Китаем, так и с Россией существует основа для сотрудничества по денуклеаризации Корейского полуострова и создания долгосрочного мира на полуострове", - сказал он, выступая в Стэндфордском университете.

Первый в истории саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. С тех пор Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

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