Трамп рассказал, когда будет объявлена дата новой встречи с Ким Чен Ыном

Дата и место проведения новой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут быть объявлены на следующей неделе. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский лидер сообщил в четверг журналистам в Белом доме, его слова транслировал телеканал Fox News.

"Мы объявим об этом очень скоро, мы, возможно, объявим об этом на следующей неделе", - сказал он, напомнив, что встреча должна состояться в конце февраля.

"Думаю, многие из вас поедут вместе с нами в Северную Корею", - отметил американский лидер, обращаясь к журналистам. После этого он уточнил: "На встречу с [представителями] КНДР".

Имел ли он в виду, что его следующий саммит с корейским лидером пройдет на территории КНДР, осталось неясным. "Мы поедем в определенное место, я думаю, что большинство из вас знает, что это за место, не думаю, что это настолько большой секрет, но мы объявим место проведения и конкретную дату, когда именно в последних числах февраля он [саммит] состоится ", - добавил президент.

"Мы достигли огромного прогресса с Северной Кореей", - подчеркнул американский лидер.

В среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что вторая встреча президента США и лидера КНДР состоится в конце февраля. В качестве наиболее вероятного места ее проведения СМИ называли вьетнамский Дананг, где в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

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