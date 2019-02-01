Трамп рассказал, когда будет объявлена дата новой встречи с Ким Чен Ыном

1 февраля 2019 01:12 (UTC+04:00)

Дата и место проведения новой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут быть объявлены на следующей неделе. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский лидер сообщил в четверг журналистам в Белом доме, его слова транслировал телеканал Fox News.

"Мы объявим об этом очень скоро, мы, возможно, объявим об этом на следующей неделе", - сказал он, напомнив, что встреча должна состояться в конце февраля.

"Думаю, многие из вас поедут вместе с нами в Северную Корею", - отметил американский лидер, обращаясь к журналистам. После этого он уточнил: "На встречу с [представителями] КНДР".

Имел ли он в виду, что его следующий саммит с корейским лидером пройдет на территории КНДР, осталось неясным. "Мы поедем в определенное место, я думаю, что большинство из вас знает, что это за место, не думаю, что это настолько большой секрет, но мы объявим место проведения и конкретную дату, когда именно в последних числах февраля он [саммит] состоится ", - добавил президент.

"Мы достигли огромного прогресса с Северной Кореей", - подчеркнул американский лидер.

В среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что вторая встреча президента США и лидера КНДР состоится в конце февраля. В качестве наиболее вероятного места ее проведения СМИ называли вьетнамский Дананг, где в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин могут вскоре провести две личные встречи
США 02:15
Самолет авиакомпании JetBlue совершил посадку в Лос-Анджелесе после удара молнии
США 01:25
У США, России и Китая есть основа для сотрудничества по КНДР, заявил Госдеп
США 00:54
Число жертв холодов в США возросло до 12
США 00:33
США выведут свои войска из Афганистана при заключении там соглашения о мире - Трамп
США 31 января 22:34
Трамп заявил об отправке дополнительного контингента военных на границу с Мексикой
США 31 января 20:02
Лента новостей
В Греции за неделю 12 человек умерли от гриппа
Европа 02:33
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин могут вскоре провести две личные встречи
США 02:15
Facebook удалила несколько сотен страниц и аккаунтов, связанных с Ираном
В мире 01:53
Toyota отзывает с китайского рынка 186 тыс. 790 малолитражных автомобилей
Китай 01:39
Самолет авиакомпании JetBlue совершил посадку в Лос-Анджелесе после удара молнии
США 01:25
Toyota отзывает в Китае свыше 4600 автомобилей из-за дефекта в подушках безопасности
Китай 01:04
У США, России и Китая есть основа для сотрудничества по КНДР, заявил Госдеп
США 00:54
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация проекта «Повышение умений преподавателей в области инклюзивного образования» (ФОТО)
Общество 00:44
Число жертв холодов в США возросло до 12
США 00:33