Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин могут вскоре провести две личные встречи

Президент США Дональд Трамп допускает, что он и председатель КНР Си Цзиньпин могут в обозримом будущем провести сразу две новые личные встречи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский лидер сообщил в четверг, принимая в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Последний доставил Трампу послание от Си Цзиньпина.

"Я буду встречаться с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС). Может быть, [один] раз, может, дважды", - сказал Трамп, не уточняя сроки таких возможных переговоров.

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