США пообещали не размещать ядерное оружие в Европе после выхода из ДРСМД

1 февраля 2019 19:46 (UTC+04:00)

США не планируют размещать ядерное оружие в Европе после выхода из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы соблюдали этот договор более 31 года. Уйдет время на то, чтобы решить, какие вооружения будут размещены… Что мы точно знаем, так это то, что сегодня мы рассматриваем только неядерные варианты", - сказал он журналистам.

Он также отверг предположение, что США стремятся к гонке ядерных вооружений.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США - 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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