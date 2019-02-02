Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды

Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, потерпел в пятницу катастрофу, упав в море около побережья американского штата Флорида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил местный телеканал WPTV со ссылкой на Береговую охрану США.

По данным телеканала, крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.

Береговая охрана занимается поиском людей, находившихся на борту Piper. Расследованием причин случившегося занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

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