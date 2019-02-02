Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды

2 февраля 2019 03:31 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, потерпел в пятницу катастрофу, упав в море около побережья американского штата Флорида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил местный телеканал WPTV со ссылкой на Береговую охрану США.

По данным телеканала, крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.

Береговая охрана занимается поиском людей, находившихся на борту Piper. Расследованием причин случившегося занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США пять детей погибли по дороге в парк развлечений
США 5 января 05:52
Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре
США 30 декабря 2018 21:25
Азербайджанцы покорили Florida keys в США (ФОТО)
Культура 21 ноября 2018 18:16
В США определился победитель выборов на пост губернатора Флориды
США 18 ноября 2018 04:02
На выборах во Флориде проведут ручной пересчет голосов
США 16 ноября 2018 03:26
Трамп заявил, что победа на выборах во Флориде принадлежит республиканцам
США 12 ноября 2018 20:09
Лента новостей
Пострадавших в результате падения метеорита на западе Кубы нет
Другие страны 04:21
Число пострадавших в пожаре в Буэнос-Айресе выросло до 112 человек
Другие страны 03:51
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 115
Другие страны 02:12
В центре столицы Аргентины горит отель - СМИ
Другие страны 01:15
В небе над Кубой прогремел взрыв
Другие страны 00:30
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Другие страны 1 февраля 23:51
Научно-исследовательское судно "Кэсюэ" завершило миссию в западной части Тихого океана (ФОТО)
Китай 1 февраля 23:28
Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД
США 1 февраля 23:08
Испания подвела туристические итоги года
Европа 1 февраля 22:18