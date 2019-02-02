Минэнерго США запретило своим ученым участие в спонсируемых Китаем и Россией программах

Министерство энергетики США приняло решение запретить своим сотрудникам и ученым принимать участие в программах, нацеленных на привлечение талантливых, подающих надежды кадры и спонсируемых властями Китая и ряда других стран. В этом списке - Россия, Иран и КНДР, сообщила в газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти действия предпринимаются в целях защиты национальных интересов США в области безопасности и науки", - пояснил газете заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт. "Работать надо либо с нами, либо с ними", - добавил он. По данным газеты, запрет распространяется на сотрудников ведомства, работающих на него по контрактам ученых и потенциальных получателей грантов министерства. Им будет воспрещено ездить по приглашению на профильные мероприятия или передавать опыт и знания коллегам из упомянутых выше стран.

Как поясняет издание, запрет вводится в соответствии с курсом администрации президента Дональда Трампа, направленном на активизацию противодействия хищению американских технологий и интеллектуальной собственности. В структуру минэнерго США входят 17 национальных лабораторий, включая Брукхейвенскую национальную лабораторию на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). В Брукхейвене делают акцент на ядерной физике, ядерной медицине, занимающейся дистанционной лучевой терапией, применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении, а также изучением влияния космического излучения на человека с прицелом на планируемые в будущем полеты на Марс.

В Вашингтоне завершился в четверг новый раунд торговых консультаций между США и Китаем, начавшийся 30 января. На них прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. С американской стороны присутствовали представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Китай и США достигли прогресса в восстановлении баланса в двусторонней торговле, экспорту технологий и защите прав на интеллектуальную собственность. Об этом в четверг на встрече с президентом Трампом в Белом доме по итогам торговых переговоров заявил глава китайской делегации, вице- премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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