США готовы обсуждать с Россией контроль за вооружениями, заявил Помпео

3 февраля 2019 00:58 (UTC+04:00)

США готовы вести переговоры с Россией в сфере контроля над вооружениями, но только на основе ответственного подхода к выполнению взаимных обязательств, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который повышает безопасность США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению; и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Соединенные Штаты готовы вести с Россией отвечающие этим критериям переговоры по контролю над вооружениями", - говорится в заявлении госсекретаря, которое распространил госдепартамент.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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