Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

3 февраля 2019 02:59 (UTC+04:00)

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, как передаёт Trend сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (0.30 воскресенья мск). Авиация коалиции, по словам собеседника агентства, нанесла авиаудар в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля, который расположен на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.

"Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных", - сказал он.

Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил.

В то же время в минобороны США эти утверждения опровергли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Белый дом: США передали России свои условия для возобновления переговоров по ДРСМД
США 00:12
МИД РФ: США официально уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД
Россия 2 февраля 21:05
Глава МИД ФРГ: энергетическая политика ЕС должна осуществляться в Европе, а не в США
Европа 2 февраля 17:32
В Алеппо 11 человек погибли после обрушения дома
Арабские страны 2 февраля 15:17
Китай выступил против превращения ДРСМД в многосторонний договор
Китай 2 февраля 14:28
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Россия 2 февраля 13:48
Лента новостей
Мэй намерена вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit
Европа 04:22
СМИ сообщили о жертвах при взрыве газового баллона в таверне в Греции
Европа 03:56
Во Франции в акциях протестах участвовали более 58 тысяч "желтых жилетов"
Европа 02:29
В Нидерландах велосипедистов будут штрафовать за использование гаджетов
Европа 01:58
США готовы обсуждать с Россией контроль за вооружениями, заявил Помпео
США 00:58
Белый дом: США передали России свои условия для возобновления переговоров по ДРСМД
США 00:12
"Барселона" прервала серию из восьми побед в чемпионате, сыграв вничью с "Валенсией"
Спорт 2 февраля 23:53
Бельгия готова принять экс-президента Кот-д'Ивуара после его освобождения
Европа 2 февраля 23:49
СМИ: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121
Другие страны 2 февраля 22:58