Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, как передаёт Trend сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (0.30 воскресенья мск). Авиация коалиции, по словам собеседника агентства, нанесла авиаудар в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля, который расположен на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.

"Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных", - сказал он.

Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил.

В то же время в минобороны США эти утверждения опровергли.

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