Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 27-28 февраля в Дананге

3 февраля 2019 09:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность проведения встречи в Дананге 27-28 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета South China Mourning Post.

По данным издания, американский лидер упоминал про встречу со своим китайским коллегой ранее на этой неделе, когда в Вашингтоне находилась делегация КНР для проведения очередного раунда торговых консультаций. По словам Трампа, он рассчитывает провести одну или две личных встречи с Си Цзиньпином, чтобы финализировать торговую сделку.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавлял торговую делегацию КНР, передал Трампу послание от Си Цзиньпина. Президент США сообщил в пятницу журналистам в Белом доме, что не исключает личной встречи с председателем КНР до и после готовящегося нового саммита США - КНДР.

В настоящее время Вашингтон и Пхеньян готовят второй саммит Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Американская сторона заявляла, что эти переговоры планируется провести к концу февраля. В качестве возможного места называлось несколько городов, в том числе Дананг. Ожидается, что детали встречи будут объявлены в начале следующей неделе.

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