В США автобус со школьной командой по баскетболу попал в ДТП

3 февраля 2019 09:48 (UTC+04:00)

Автобус, перевозивший женскую школьную команду по баскетболу, попал в аварию в США: не менее 14 человек пострадали, в том числе 12 школьниц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, в субботу автобус попал в ДТП в штате Западная Виргиния, пострадали 12 учениц и двое совершеннолетних, они госпитализированы.

Причина аварии не установлена. Отмечается, что ДТП произошло без участия других транспортных средств.

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