В США авиалайнер трижды за день возвращался в аэропорт из-за неисправности

3 февраля 2019 10:49 (UTC+04:00)

Авиалайнер компании Hawaiian Airlines, который должен был доставить пассажиров из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) на остров Мауи (штат Гавайи), трижды за день возвращали из-за технических неполадок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

Самолет, на борту которого находились более 200 человек, дважды поднимался в воздух, а потом возвращался в аэропорт вылета. В третий раз воздушное судно начало движение к взлетной полосе, однако подготовку ко взлету было решено прервать. После этого рейс был отменен.

По словам представителя Hawaiian Airlines, в каждом из трех случаев имели место не связанные между собой неполадки различных систем. Каких именно, не уточняется.

Пассажирам было предложено добираться до пункта назначения другими рейсами.

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