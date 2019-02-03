Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном

Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

"Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу [в Ираке]. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу немного наблюдать за Ираном, потому что Иран - вот настоящая проблема", - сказал он.

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