Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном

3 февраля 2019 17:50 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

"Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу [в Ираке]. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу немного наблюдать за Ираном, потому что Иран - вот настоящая проблема", - сказал он.

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