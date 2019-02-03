Трамп прокомментировал вывод войск из Сирии и Афганистана

3 февраля 2019 18:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что после вывода американских войск из Сирии и Афганистана США смогут "быстро вернуть" их туда в случае, если возникнет необходимость, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Знаете, что мы сделаем? Мы вернемся (в Сирию и Афганистан - ред.), если нам придется (это сделать - ред.). У нас есть очень быстрые самолеты, у нас есть очень хорошие грузовые самолеты. Мы можем вернуться очень быстро", - заявил Трамп в интервью телеканалу.

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