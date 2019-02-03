Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что не согласен с выводами американских разведывательных служб о том, что Иран соблюдает ядерное соглашение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я с ними не согласен", - заявил Трамп в ответ на замечание журналистки о том, что разведка США утверждает, что Иран соблюдает соглашение о ядерной программе.

"У меня есть разведка, но это не значит, что я сними обязан соглашаться", - отметил Трамп, приведя в пример президента Джорджа Буша-младшего, который доверился данным разведки о том, что Ирак обладает "всеми видами оружия массового поражения".

"Эти сотрудники разведки абсолютно не понимали, что делали, и ввязали нас в войну, в которой нам никогда и не нужно было участвовать", - подчеркнул Трамп.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале ноября были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана.

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