Трамп заявил, что не всегда соглашается со спецслужбами США

3 февраля 2019 21:28 (UTC+04:00)

Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты начали войну в Ираке в 2003 году из-за неверных данных американской разведки, поэтому, чтобы не совершать подобных ошибок, не всегда соглашается с собственными спецслужбами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня есть разведка, но это не значит, что я обязан с ней соглашаться. У президента [Джорджа] Буша-младшего была разведка, которая говорила ему, что у Саддама Хусейна в Ираке есть ядерное оружие, самое разное оружие массового уничтожения. И что же? Эти люди из разведки сами понятия не имели, что они делают, и из-за них мы ввязались в войну, которую никогда не должны были начинать, мы потратили $7 трлн на Ближнем Востоке и потеряли людей", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Президент США отметил, что не согласен со свой разведкой и в нынешней оценке угроз со стороны Ирана. "Если люди из моей разведки скажут мне, что Иран - это замечательный детский сад, то я не согласен с ними на все 100%", - сказал Трамп. "Это ужасная страна, которая убивает множество людей", - утверждал он. "Я не согласен с ними", - добавил американский лидер, говоря об оценке спецслужбами США ситуации вокруг иранской ядерной программы.

При этом Трамп заявил, что доверяет своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, хотя он тоже работал в администрации Джорджа Буша - младшего в период начала кампании в Ираке. "Я доверяю ему и уважаю Джона", - сказал Трамп.

В среду американский лидер выразил несогласие с оценкой угрозы со стороны Ирана, которую озвучили ранее представители американских спецслужб. Он назвал их выводы наивными. Во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, посвященных глобальным и региональным угрозам, заявил, что власти Ирана в данный момент не предпринимают мер, которые необходимы для производства ядерного оружия. Согласно его версии, соблюдение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) привело к тому, что Тегерану теперь требуется гораздо больше времени для "производства в достаточном количестве расщепляющегося материала для создания ядерного оружия: от нескольких месяцев до одного года".

20 марта 2003 года Буш-младший объявил о том, что по его приказу американские войска перешли границу Ирака и начали наступление на Багдад. Глава Белого дома обосновал это наличием у Хусейна оружия массового уничтожения (что так и не нашло впоследствии подтверждения) и оказываемым Ираком содействием террористическим группировкам, в частности, "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), которая организовала теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп не намерен выводить войска из Южной Кореи в рамках сделки с КНДР
США 19:29
Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение
США 18:53
Трамп прокомментировал вывод войск из Сирии и Афганистана
США 18:16
Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном
США 17:50
В результате стрельбы в Огайо погиб полицейский
США 12:41
В США авиалайнер трижды за день возвращался в аэропорт из-за неисправности
США 10:49
Лента новостей
В Марокко 11 человек стали жертвами "свиного гриппа"
Арабские страны 21:25
Эрдоган заявил о намерении встретиться с Путиным 14 февраля
Турция 20:56
В аэропорту "Домодедово" самолет укатился с места стоянки
Россия 20:33
Не менее 13 боевиков "Талибана" убиты в результате авиаудара в Афганистане
Другие страны 20:19
Астрономы открыли новую карликовую галактику
В мире 19:58
Трамп не намерен выводить войска из Южной Кореи в рамках сделки с КНДР
США 19:29
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Очередной выпуск
Политика 19:00
Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение
США 18:53
Nissan отказалась от выпуска X-Trail в Великобритании
В мире 18:35