Трамп заявил, что не всегда соглашается со спецслужбами США

Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты начали войну в Ираке в 2003 году из-за неверных данных американской разведки, поэтому, чтобы не совершать подобных ошибок, не всегда соглашается с собственными спецслужбами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня есть разведка, но это не значит, что я обязан с ней соглашаться. У президента [Джорджа] Буша-младшего была разведка, которая говорила ему, что у Саддама Хусейна в Ираке есть ядерное оружие, самое разное оружие массового уничтожения. И что же? Эти люди из разведки сами понятия не имели, что они делают, и из-за них мы ввязались в войну, которую никогда не должны были начинать, мы потратили $7 трлн на Ближнем Востоке и потеряли людей", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Президент США отметил, что не согласен со свой разведкой и в нынешней оценке угроз со стороны Ирана. "Если люди из моей разведки скажут мне, что Иран - это замечательный детский сад, то я не согласен с ними на все 100%", - сказал Трамп. "Это ужасная страна, которая убивает множество людей", - утверждал он. "Я не согласен с ними", - добавил американский лидер, говоря об оценке спецслужбами США ситуации вокруг иранской ядерной программы.

При этом Трамп заявил, что доверяет своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, хотя он тоже работал в администрации Джорджа Буша - младшего в период начала кампании в Ираке. "Я доверяю ему и уважаю Джона", - сказал Трамп.

В среду американский лидер выразил несогласие с оценкой угрозы со стороны Ирана, которую озвучили ранее представители американских спецслужб. Он назвал их выводы наивными. Во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, посвященных глобальным и региональным угрозам, заявил, что власти Ирана в данный момент не предпринимают мер, которые необходимы для производства ядерного оружия. Согласно его версии, соблюдение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) привело к тому, что Тегерану теперь требуется гораздо больше времени для "производства в достаточном количестве расщепляющегося материала для создания ядерного оружия: от нескольких месяцев до одного года".

20 марта 2003 года Буш-младший объявил о том, что по его приказу американские войска перешли границу Ирака и начали наступление на Багдад. Глава Белого дома обосновал это наличием у Хусейна оружия массового уничтожения (что так и не нашло впоследствии подтверждения) и оказываемым Ираком содействием террористическим группировкам, в частности, "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), которая организовала теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

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