В результате падения самолета на жилой район в США погибли два человека (ОБНОВЛЕНО)

4 февраля 2019 03:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли в результате крушения самолета в американском штате Калифорния, сообщает Trend со ссылкой на NBC.

Местные власти сообщают о пострадавших. Количество людей, находящихся на борту самолета неизвестно.

Отмечается, что самолет "Cessna 414A" вылетел из муниципального аэропорта Фуллертон, причины крушения неизвестны.

03:31 (GMT+4) В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что самолет врезался в два дома и взорвался, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные, о количестве пострадавших данных нет.

Также отмечается, что крушение самолета произошло недалеко от начальной школы.

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