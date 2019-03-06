В США назначили помощника госсекретаря по Европе и Евразии

6 марта 2019 00:52 (UTC+04:00)

Пост помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, ранее занимаемый Уэссом Митчеллом, займет Филипп Рикер, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов заместитель руководителя пресс-службы госдепа Роберт Палладино, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рады поприветствовать возвращение посла Филиппа Рикера в Вашингтон в конце этого месяца, 18 марта он займет должность помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии", - сказал он.

Ранее эту должность занимал Уэсс Митчелл. О том, что помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, стало известно в конце января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кубинский темперамент и американские импровизации в вечернем Баку (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 5 марта 20:55
Коалиция США отрицает информацию об использовании белого фосфора в сирийской деревне
США 5 марта 20:26
Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400
США 5 марта 19:59
Лидер Кубы назвал абсурдным решение властей США по искам против его страны
Другие страны 5 марта 18:00
В отчетах Госдепа США распространялась необъективная информация по свободе вероисповедания в Азербайджане - Мубариз Гурбанлы
Общество 5 марта 17:55
Самой уважаемой со стороны еврейской общины США мусульманской страной является Азербайджан - Марк Шнайер
Политика 5 марта 17:45
Лента новостей
"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт 02:43
В Алеппо в результате подрыва мин погибли восемь сирийцев
Арабские страны 01:55
В работе Amazon произошел сбой
ИКТ 00:28
Лейла Абдуллаева: Что делают молодые граждане Армении на оккупированных территориях Азербайджана?!
Нагорно-карабахский конфликт 00:24
Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в ряде сфер
Политика 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)
Политика 5 марта 23:53
По мере потепления случаи заражения ветрянкой уменьшатся – минздрав Азербайджана
Общество 5 марта 23:30
ВБ раскрыл три главных принципа сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 5 марта 23:06
Абульфас Гараев: Мы всегда поддерживаем связь с потомками Насими
Культура 5 марта 22:52