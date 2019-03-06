Помпео проведет "стратегический диалог" в Ливане, Израиле и Кувейте

6 марта 2019 10:44 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе проведет "стратегический диалог" в ходе визитов в Ливан, Израиль и Кувейт, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем вести стратегический диалог, но пока я не хочу сообщать детали этой поездки", - сказал Палладино на брифинге.

Он напомнил, что прошлый визит госсекретаря на Ближний Восток был сокращен на один день, и отметил, что предстоящая поездка станет ее продолжением.

Ранее Помпео объявил о своей поездке, но так же не стал раскрывать подробностей визита на Ближний Восток.

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