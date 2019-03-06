Трамп отменил требование обнародовать число жертв ударов США среди мирного населения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ, отменяющий введенное администрацией его предшественника Барака Обамы требование обнародовать число жертв среди мирного населения в результате ударов США по целям террористов вне зон активных боевых действий. Текст документа, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, распространила в среду пресс-служба Белого дома.

Согласно новому распоряжению, американский лидер аннулирует один из пунктов президентского указа от 2016 года, который "требует от директора Национальной разведки США или другого официального лица, которое может быть выбрано для этого президентом, обнародовать к 1 мая каждого года рассекреченный отчет о количестве ударов, нанесенных США по целям террористов вне зоны активных боевых действий, а также (среди прочей информации) оценку числа погибших в результате таких ударов комбатантов и некомбатантов".

При этом в силе остается закон, принятый в 2018 году Конгрессом и требующий от главы Пентагона также к 1 мая каждого года предоставлять отчет в соответствующие комитеты Палаты представителей и Сената о числе жертв среди мирного населения за предыдущий год. Однако часть этого доклада может быть засекреченной и не предназначаться для обнародования.

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