Трамп может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов

7 марта 2019 07:54 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы демократов отказаться от участия в президентских дебатах на известном своей поддержкой республиканцев телеканале Fox News заявил, что подумает над тем, чтобы в ответ отказаться от участия в дебатах на телеканалах, поддерживающих демократов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Демократы только что отстранили Fox News от участия в дебатах (в рамках президентской гонки 2020 года - ред.). Хорошо, тогда я думаю, я сделаю тоже самое с фейковыми новостями и радикальными левыми демократами в рамках президентской гонки", - написал президент США в своем Twitter.

Ранее в среду председатель национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что телеканал Fox News не может проводить честные дебаты из-за информации, опубликованной в журнале New Yorker о якобы "неподобающих отношениях" Трампа и его команды с телеканалом.

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