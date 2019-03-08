Глава Apple сменил имя в Twitter после оговорки Трампа

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук сменил имя в своем аккаунте в Twitter после того, как в четверг на заседании консультативного совета по кадровой политике президент США Дональд Трамп назвал его Тимом Эпплом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CNBC.

Ранее телеканал сообщал, что Кук и Трамп обсуждали важность технологий в образовании на совещании в Белом доме. Американский лидер перепутал имя предпринимателя, отмечая, что очень ценит вклад Apple.

В сообщении CNBC также отмечалось, что в мае 2018 года Трамп назвал исполнительного директора корпорации Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.