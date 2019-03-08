Пентагон рассматривает вопрос о лишении Илона Маска доступа к секретным данным - СМИ

8 марта 2019 03:30 (UTC+04:00)

Сотрудники министерства обороны США рассматривают вопрос о том, следует ли лишить главу компании SpaceX Илона Маска допуска к секретной информации из-за того, что он курил марихуану во время комедийного шоу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников из числа официальных лиц, от Маска потребовали повторно предоставить необходимые для получения доступа к конфиденциальным данным документы, в которых, в частности, оговаривается, употреблял ли он в течение последних семи лет наркотики. Раскрывать такие сведения обязаны федеральные служащие или сотрудники фирм-подрядчиков, которые выполняют заказы для властей США.

Допуск к секретным данным был ранее предоставлен Маску в связи с тем, что SpaceX регулярно осуществляет запуски в космос спутников для нужд Пентагона. В военном ведомстве пока не приняли решения относительно того, сохранится ли у Маска доступ к секретным сведениям. Употребление наркотиков, как отмечает агентство, может является достаточным основанием для лишения сотрудника указанного допуска.

Источник в SpaceX сообщил агентству, что в связи с данной ситуацией каких-либо затруднений в работе компании не возникло. Официальные представители SpaceX отказались от комментариев.

Претензии Пентагона касаются участия Маска в транслируемом в интернете комедийном шоу в сентябре 2018 года. Во время интервью в эфире программы предприниматель курил марихуану и пил виски, за что впоследствии подвергся в США жесткой критике. В целом ряде американских штатов курение марихуаны в рекреационных целях разрешено, однако на федеральном уровне она по-прежнему причисляется к наркотикам, ее употребление и хранение запрещено.

В ноябре 2018 года стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует провести проверку в SpaceX из-за указанного интервью Маска.

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