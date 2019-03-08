США не поддерживают поэтапный подход к денуклеаризации КНДР

8 марта 2019 03:36 (UTC+04:00)

Никто в администрации Дональда Трампа не поддерживает поэтапный подход к денуклеаризации КНДР, ждут только полной денуклеаризации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто в администрации не поддерживает поэтапный подход. Во всех случаях ожидания сводятся к полной денуклеаризации Северной Кореи как условие для других шагов", - сказал он.

В столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, в ходе которого обсуждалась и денуклеаризация. Многие эксперты ожидали совместной декларации о формальном прекращении Корейской войны, но переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп все же заявил, что переговоры продвинулись и продолжатся на уровне экспертов.

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