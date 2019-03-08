Reuters: министр ВВС США Хезер Уилсон может подать в отставку 31 мая

8 марта 2019 21:22 (UTC+04:00)

Министр ВВС США Хезер Уилсон, входившая, по данным американских СМИ, в число кандидатов на пост главы Пентагона, приняла решение уйти в отставку. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

По этим данным, решение Уилсон приняла самостоятельно, и на нее не оказывалось давления. Она намерена уйти с госслужбы уже 31 мая и заняться академической деятельностью, устроившись на работу в один из американских университетов.

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