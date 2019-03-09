США пригрозили Турции из-за покупки С-400

Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит российские зенитные ракетные системы С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс, передаёт Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними", - отметил Саммерс.

Ч.Саммерс пояснил, что покупка C-400 "отразится на Patriot и F-35". "Они не получат F-35 и Patriot, - добавил пресс-секретарь.

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