США пригрозили Турции из-за покупки С-400

9 марта 2019 01:56 (UTC+04:00)

Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит российские зенитные ракетные системы С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс, передаёт Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними", - отметил Саммерс.

Ч.Саммерс пояснил, что покупка C-400 "отразится на Patriot и F-35". "Они не получат F-35 и Patriot, - добавил пресс-секретарь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что уйдет в отставку
США 8 марта 22:26
Reuters: министр ВВС США Хезер Уилсон может подать в отставку 31 мая
США 8 марта 21:22
В Турции подсчитали потери от возможной отмены США торговых льгот
В мире 8 марта 17:49
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе
В мире 8 марта 14:45
Китайский юрист назвал иск Huawei против США обычной практикой
В мире 8 марта 14:23
Турция вынуждена закупать у России ЗРК – министр обороны
Турция 8 марта 14:00
Лента новостей
СМИ: премьер-министр Перу ушел в отставку
Другие страны 02:14
МВФ выделит Гаити беспроцентный кредит почти на $230 млн
Другие страны 01:25
В Алжире во время акций протеста пострадали более ста силовиков
Арабские страны 00:51
В Мосуле взорвался заминированный автомобиль
Арабские страны 00:28
Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа
Израиль 8 марта 23:52
Генсек ООН: человечество все еще живет в мире, где права женщин подавляются
Другие страны 8 марта 23:15
Я раскрою "Правду" – представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев
Культура 8 марта 22:47
Министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что уйдет в отставку
США 8 марта 22:26
В Ираке военный открыл огонь по сослуживцам
Арабские страны 8 марта 21:44