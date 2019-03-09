Трамп заявил, что был бы разочарован, если бы КНДР начала проводить новые испытания

9 марта 2019 03:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что был бы разочарован, если бы КНДР начала проводить новые испытания оружия, однако заверил, что его отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном остаются хорошими. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Алабама.

"Посмотрим, что произойдет, но я был бы очень разочарован, если бы я увидел, что они проводят испытания", - сказал он. "Отношения между мной и лидером КНДР Ким Чен Ыном очень хорошие, они остаются хорошими", - добавил Трамп.

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