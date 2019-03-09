В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц в стране

9 марта 2019 17:45 (UTC+04:00)

Полиция американского штата Мэрилэнд арестовала одного из десяти самых разыскиваемых в стране преступников Ламонта Стефенсона. Об этом сообщает Metro, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, Стефенсон совершил первое убийство в 2014 году. Тогда жертвой стала его бывшая девушка.

Розыск осложнялся тем, что у правоохранительных органов не было даже отпечатков пальцев убийцы. В их распоряжении была лишь его фотография.

Только спустя четыре года полицейским удалось задержать Стефенсона благодаря сообщению о подозрительном человеке, спящем в грузовике.

"Сейчас мы переполнены чувствами. Мы благодарны всем, кто занимался его поиском. Я каждый божий день ждал этого звонка", - сказал брат убитой.

Кроме того, Стефенсона подозревают в убийстве другой девушки, совершенном на прошлой неделе в Вашингтоне.

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