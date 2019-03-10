Береговая охрана США сообщила о спасении 46 рыбаков со льдины на озере Эри

10 марта 2019 05:13 (UTC+04:00)

Сотрудники Береговой охраны США в субботу спасли 46 рыбаков с оторвавшейся льдины на озере Эри (штат Огайо), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Береговая охрана США и местные службы в субботу спасли 46 поклонников подледного лова со льдины, оторвавшейся и дрейфовавшей около острова Катаваба. Еще, по имеющимся данным, 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

По его данным, тревога была поднята в 08:13 (16:13 мск). Как предупредил центр командования местным отделением Береговой охраны, на отколовшейся льдине оказались порядка 100 человек, а в воде терпели бедствие еще 40. Им на помощь были направлены два аэроглиссера и четыре вертолета.

Их экипажи после прибытия на место установили, что никто из рыбаков не утонул. Все, кто пытался спастись самостоятельно, либо добрались до суши, либо вернулись обратно на льдину. Береговая охрана предупредила всех любителей рыбалки воздержаться от походов на озеро Эри ввиду быстрого потепления и ломки льда.

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