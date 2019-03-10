29 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе из Стамбула в Нью-Йорк

БАКУ /Trend/ - 29 пассажиров рейса компании Turkish Airlines пострадали в результате сильной турбулентности во время полета из Стамбула (Турция) в Нью-Йорк (США), сообщает Trend со ссылкой на NBC.

Согласно информации, на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Когда самолет подлетал к международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, началась сильная тряска.

По словам представителя пожарной охраны Нью-Йорка Майкла Парреллы, помощь пострадавшим была оказана в аэропорту.

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