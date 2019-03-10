29 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе из Стамбула в Нью-Йорк

10 марта 2019 05:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 29 пассажиров рейса компании Turkish Airlines пострадали в результате сильной турбулентности во время полета из Стамбула (Турция) в Нью-Йорк (США), сообщает Trend со ссылкой на NBC.

Согласно информации, на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Когда самолет подлетал к международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, началась сильная тряска.

По словам представителя пожарной охраны Нью-Йорка Майкла Парреллы, помощь пострадавшим была оказана в аэропорту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Запуск секретного спутника ВВС США перенесли
США 06:28
Береговая охрана США сообщила о спасении 46 рыбаков со льдины на озере Эри
США 05:13
На юге США около 23,5 тыс. человек оказались без доступа к электроэнергии
США 02:27
Эрдоган: Причины, по которым мы покупаем С-400, очевидны
Турция 9 марта 23:25
В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц в стране
США 9 марта 17:45
Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево в багаже мину со взрывателем
Россия 9 марта 17:09
Лента новостей
Запуск секретного спутника ВВС США перенесли
США 06:28
Израиль атаковал базу и два судна ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Израиль 05:59
Береговая охрана США сообщила о спасении 46 рыбаков со льдины на озере Эри
США 05:13
В Мексике шесть человек погибли в ходе столкновения между военными и членами картеля
Другие страны 04:41
Джон Лундвик представит Швецию на "Евровидении-2019"
Европа 03:36
В Афганистане ликвидированы более 60 талибов
Другие страны 02:51
На юге США около 23,5 тыс. человек оказались без доступа к электроэнергии
США 02:27
Глава иранского МИД прибыл в Ирак для подготовки визита Роухани
Политика 02:01
Тревога из-за подозрительной машины в Лондоне оказалась ложной
Европа 01:29