Трамп запросит у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания объяснили это необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для естественного спутника Земли.

В целом администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения $21 млрд на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Это примерно на 2% меньше, чем NASA получило в текущем финансовом году, но на 5% (или $1,1 млрд) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, уточнило издание.

По данным на сайте NASA, ведомство запрашивало $820,8 млн на программы освоения Луны в 2018 финансовом году, планировало запросить на 2019 финансовый год более $1 млрд, а в 2020 финансовом году - $912,7 млн.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. В феврале директор NASA Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только Lunar Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны. При этом участие в этом проекте, по его словам, будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров.

По данным газеты, Белый дом 11 марта опубликует проект бюджета, представляющий собой адресованный Конгрессу запрос с изложением приоритетов нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

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