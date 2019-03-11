Госдеп: США не приняли решения по продлению ДСНВ и продолжают межведомственные переговоры

11 марта 2019 18:10 (UTC+04:00)

США до сих пор не приняли решение о продлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в понедельник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем дискуссии [на эту тему]. Мы обсуждаем возможность продления [ДСНВ], что это будет значить [для США] и текущее положение дел, мы продолжаем соблюдать условия договора", - заявила она. "Мы продолжаем встречаться на уровне экспертов", - отметила Томпсон.

ДСНВ, подписанный Россией и США, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.

Однако в конце октября 2018 года представитель администрации США высокого ранга предупредил на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, что администрация во главе с президентом Дональдом Трампом едва ли даст согласие на продление ДСНВ.

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