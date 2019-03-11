Замгоссекретаря США считает высокой вероятность проведения третьего саммита с КНДР

Госдепартамент США считает высокой вероятность проведения третьего саммита США - КНДР и продолжает работать в этом направлении. Об этом заявила в понедельник на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь [Майкл Помпео] и президент [Дональд Трамп] дали ясно понять, что [США] остаются открыты к диалогу, хотя пока нет никаких дат. Команда продолжает работать в этом направлении, - сказала она. - Я думаю, что следующий саммит [США - КНДР] состоится".

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

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