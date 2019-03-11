Трамп заявил, что не произнес фамилию главы Apple из-за желания сэкономить время

11 марта 2019 19:43 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намеренно не произнес имя главы корпорации Apple Тима Кука на встрече в Белом доме, так как хотел сэкономить время, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На недавней встрече с руководителями бизнеса после долгого официального представления Тима Кука из Apple, я быстро упомянул Тим + Apple", - отметил он в понедельник на своей странице в Twitter, добавив, что это был "просто способ сэкономить время и слова". Также глава государства заявил, что этой ситуацией воспользовались, и "в результате это стало еще одной плохой историей про Трампа".

Американский лидер 6 марта оговорился и назвал Кука "Тимом Эпплом" на состоявшемся в Белом доме совещании Консультативного совета президента США по вопросам кадровой политики. Оговорка Трампа привлекла большое внимание СМИ, в частности, потому что он ранее не раз придумывал для известных людей в стране различные прозвища, в том числе обидные. Однако на прошедшем заседании Трамп не критиковал Кука, а, наоборот, отмечал его успехи.

Глава Apple после этого изменил название своей учетной записи в Twitter. Ранее оно обозначалось как Tim Cook, теперь же вместо фамилии бизнесмена появилось маленькое изображение яблока.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. В августе прошлого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, однако затем снизилась и в настоящее время составляет чуть более $800 млрд.

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