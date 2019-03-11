США готовы вести нормализацию и денуклеаризацию с КНДР по принципу "все на все"

Соединенные Штаты готовы к нормализации отношений с КНДР параллельно ее денуклеаризации, но только по принципу "все на все", исключая пошаговый подход. Об этом заявил в понедельник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США заинтересованы в том, чтобы трансформировать отношения с КНДР. США заинтересованы в продвижении постоянного мирного режима с Северной Кореей. США абсолютно заинтересованы в движении к денуклеаризации с Северной Кореей. И четвертый пункт... - возвращение останков [американских военнослужащих с Корейского полуострова]", - сказал дипломат.

Тем не менее, как он подчеркнул, Вашингтон считает все эти пункты взаимосвязанными и настаивает на пакетном решении проблемы. "Все они [перечисленные пункты] взаимосвязаны. Все они продвигаются вперед параллельно [друг к другу] <...> Однако, как очень часто бывает, ничего не может быть согласовано, пока не согласовано все", - отметил Бигэн.

"Мы не собираемся заниматься денуклеаризацией пошагово. Президент [США Дональд Трамп] ясно об этом сказал. Речь идет о позиции, по которой в правительстве США полное единство", - добавил представительвнешнеполитического ведомства США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.