США планируют высадить людей на Луну к 2028 году

11 марта 2019 22:30 (UTC+04:00)

США надеются вновь осуществить посадку людей на Луну к 2028 году, свидетельствует опубликованный в понедельник проект бюджета космического ведомства США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Общий объем финансирования НАСА в 2020 финансовом году, согласно представленному документу, может составить 21 миллиард долларов. Из них 363 миллиона будет выделено на поддержку создания коммерческими компаниями "большого аппарата для посадки грузов, а затем астронавтов на Луну".

"Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году", - говорится в документе на сайте НАСА, опубликованном в связи с представлением проекта бюджета.

США с приходом администрации президента Дональда Трампа объявили о возобновлении Лунной программы, назвав возвращение и постоянное присутствие человека на Луне этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах.

Строительство станции на лунной орбите начнется в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год, посадка американцев на поверхность Луны, по планам НАСА, состоится не раньше конца 2020-х годов. В НАСА подчеркивают, что Gateway является международным проектом и будет реализовывается с привлечением коммерческих компаний.

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