Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров

Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index). Рейтинг опубликован в понедельник на сайте финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает индикатор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лондон вновь оказался на второй строчке, однако если в индексе, опубликованном в сентябре 2018 года, его отставание от Нью-Йорка составляло два балла, то в сегодняшнем рейтинге оно увеличилось до семи баллов. Замыкает тройку лидеров Гонконг.

Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007. Расчет суммарного балла учитывает пять показателей: бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. Текущий рейтинг является 25-м по счету, в него вошли 102 финансовых центра.

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