Reuters: генсек НАТО в апреле может выступить в Конгрессе США

12 марта 2019 01:25 (UTC+04:00)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует пригласить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить по случаю 70-летия альянса на совместном заседании американского парламента, которое пройдет в апреле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его данным, решение о приглашении Столтенберга поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.

19 февраля лидер демократического меньшинства Пелоси во время визита в Брюссель заявила, что США должны поддерживать союзников по НАТО вне зависимости от политических противоречий в Вашингтоне. Таким образом конгрессмен прокомментировала слова президента- республиканца Дональда Трампа о том, что европейские страны не тратят достаточно средств на оборону, а также его угрозы о возможности выхода США из альянса.

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