Переговорщики из США и Китая обсудили детали торгового соглашения

12 марта 2019 06:23 (UTC+04:00)

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник в ходе телефонного разговора обсудил ключевые вопросы торгового соглашения с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, сообщает министерство коммерции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, стороны провели детальное обсуждение ключевых вопросов текста (торгового соглашения – ред.), а также определили план дальнейшей работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе американской стороны.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что по итогам состоявшихся переговоров принял решение отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Американский президент также отметил существенный прогресс на переговорах. Кроме того, Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.

Минкоммерции КНР в свою очередь также заявило о достижении значительного прогресса в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства и валютного курса.

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