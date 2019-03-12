В Нью-Йорке откроется самая высокая смотровая площадка в западном полушарии

Самая высокая в западном полушарии смотровая площадка, с которой можно будет увидеть весь Нью-Йорк, откроется для посетителей в 2020 году. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, площадка, получившая название The Edge ("Край") будет создана на высоте 335 метров на 100-м этаже небоскреба Hudson Yards Tower, который сейчас сооружают на берегу реки Гудзон на западном побережье острова Манхэттен в районе Hudson Yards, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Треугольная площадка будет выступать из стены небоскреба на 19,8 метра. Ее центральная часть будет изготовлена из высокопрочного стекла. Поднимать посетителей до 100-го этажа за 60 секунд будет скоростной лифт. Рядом с площадкой будет открыт ресторан и бар.

"Площадка The Edge приглашает посетителей ступить прямо на небеса и восхититься ничем не ограниченной панорамой Нью-Йорка, - привела телекомпания слова Джейсона Хоркина, главного управляющего компании Hudson Yards Experience. - Название отражает как уникальное строительное решение, использованное для создания площадки, так и то чувство, которое ощутят посетители, ступив на самый ее край".

Как ожидается, первые посетители смогут выйти на The Edge в 2020 году. Пока же самыми высокими смотровыми площадками в Нью-Йорке считаются те, что расположены на Empire State Building на высоте 320 метров и на Rockefeller Center на высоте 259 метров.

Застройка района Hudson Yards, где раньше находились железнодорожные пути, является самым крупным из частных девелоперских проектов в США и оценивается в $28 млрд. После завершения строительства там откроют около 100 магазинов и ресторанов, будет построен концертный зал и разбит парк.

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